Mañana, cierres viales por eventos religiosos en Pozos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Autoridades de Villa de Pozos recordaron a residentes y visitantes que este jueves habrá cierres a la circulación de al menos una decena de calles de la cabecera municipal debido a los festejos en honor a la Virgen de El Carmen, por lo que se recomendó evitar las salidas innecesarias en vehículo o, en su caso, obedecer las indicaciones de los agentes municipales de vialidad.

Las festividades iniciaron desde ayer miércoles con un rosario y una serenata nocturna a la Virgen, pero este jueves se desarrollará la mayor parte del programa, pues habrá mañanitas a las 6:00 de la mañana; misa a las 7:00; comuniones al mediodía (12:00 horas) y a las 7:00 de la tarde otra misa con entradas de cera por parte de los grupos parroquiales.

La procesión, de la cual no se ha definido el horario preciso, recorrerá un amplio sector de la cabecera municipal a través de calles como Mexquitito, Antiguo Camino a Santa María del Río, Centenario, Julián de los Reyes, Cinco de Mayo, 16 de Septiembre, Saturnino Cedillo, Benito Juárez y Guadalupe Victoria.