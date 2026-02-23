Mantiene GCE blindaje en límites con Guanajuato y Jalisco
"Seguimos en coordinación puntual con las fuerzas federales", informó el gobernador Ricardo Gallardo
El gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, informó que este lunes mantuvo una reunión de seguridad para dar seguimiento puntual al tema de la detención del Rubén Oseguera, "El Mencho" .
"Junto al Gabinete de Seguridad, el Ejército y la Fiscalía, revisamos estrategias y acciones preventivas. Como saben, hemos aumentado la presencia de la Guardia Civil Estatal con filtros carreteros estratégicos y mayor patrullaje en los límites con Guanajuato y Jalisco", explicó. Añadió que "seguimos en coordinación puntual con las fuerzas federales".
Aparte, el titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, dio a conocer que la entidad se mantiene en orden y calma en sus cuatro regiones y se mantiene el blindaje con acciones permanentes de vigilancia y prevención, con carreteras en libre tránsito, así como escuelas y centros de trabajo que operan con normalidad.
A través de patrullajes estratégicos de la GCE, puestos de atención ciudadana, presencia disuasiva y labores de proximidad social, la corporación ha mantenido la vigilancia en zonas urbanas y rurales, con el objetivo de preservar la paz pública.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
FGR ratificó la identidad del cuerpo de "El Mencho": Harfuch
El secretario de Seguridad explicó que los acompañantes formaban parte de su seguridad y estructura criminal
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Congreso avanza en reforma constitucional sobre transparencia
Samuel Moreno
El dictamen aprobado en comisiones busca un modelo más eficiente y austero para el acceso a la información
Mantiene GCE blindaje en límites con Guanajuato y Jalisco
Redacción
"Seguimos en coordinación puntual con las fuerzas federales", informó el gobernador Ricardo Gallardo
Documenta Interapas actos de sabotaje en tres colonias
Rolando Morales
Videos muestran a un hombre en bicicleta dañando medidores de plástico sin valor comercial