Marco Gama analizará propuesta para adelantar inicio del proceso electoral

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, afirmó que cualquier propuesta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para adelantar el inicio del proceso electoral al último trimestre del año previo a las elecciones será analizada con detalle. Hasta ahora –aclaró– no existe una iniciativa formal.

Explicó que modificar el calendario implica evaluar costos para partidos y para el propio organismo electoral, así como garantizar un proceso transparente y participativo. "Estoy abierto a escuchar el costo-beneficio de este cambio, siempre que la ciudadanía pueda participar libremente y los funcionarios de casilla estén capacitados", señaló.

Reconoció que empatar el calendario local con el nacional representa un reto, pero reiteró que habrá apertura al debate solo si existen argumentos sólidos. Advirtió que cualquier ajuste podría desfasar los procesos con otros estados y con el INE.

En 2023, el proceso electoral inició el 2 de diciembre, lo que provocó desajustes con el calendario nacional. El legislador planteó que podría evaluarse volver a las fechas tradicionales, considerando también el impacto en la administración pública, como la entrega de informes y la rendición de cuentas.

Concluyó que solo tras recibir la propuesta formal se podrá determinar si adelantar la fecha es un beneficio, especialmente si contribuye a un proceso más amplio y participativo, que garantice a la ciudadanía un voto libre y seguro.

