SLP

Más de 60% de polución viene de los automoviles

Aunque no hay propuesta formal, se considera implementar un programa similar al 'Hoy No Circula' en San Luis.

Por Rolando Morales

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
La titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Sonia Mendoza Díaz, señaló que más del 60 por ciento de la contaminación que se registra en el estado se origina por el uso de vehículos, tanto del transporte público como privado.

Acciones de la autoridad

La funcionaria explicó que esta situación ha sido analizada en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el objetivo de buscar mecanismos que permitan reducir las emisiones contaminantes que genera el parque vehicular.

Mendoza Díaz indicó que se han sostenido conversaciones entre ambas dependencias para impulsar medidas que favorezcan que las unidades de transporte cuenten con las condiciones necesarias para disminuir su impacto ambiental.

"Más del 60 por ciento de la contaminación que tenemos en el estado es precisamente por el uso de vehículos", reconoció.

¿Qué declararon sobre el programa Hoy No Circula?

Respecto a la posibilidad de implementar un programa similar al "Hoy No Circula", la titular de la Segam precisó que, por ahora, no se trata de una propuesta que esté planteada formalmente en la mesa.

No obstante, mencionó que se trata de una de las alternativas que podrían ayudar a mitigar los efectos de la contaminación ambiental a lo largo del año, aunque su eventual aplicación dependería de una decisión del ejecutivo estatal.

