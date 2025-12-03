Indigentes generan polución: Mendieta

El director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera, reconoció que la quema de basura por parte de personas en situación de calle es un problema persistente en la capital, con entre dos y tres incidentes mensuales tan solo en la zona del Centro Histórico.

Explicó que estas quemas suelen ocurrir cuando las personas buscan calentarse o cuando acumulan residuos para su comercialización, lo que termina generando focos de contaminación y molestias para los vecinos.

Mendieta señaló que en cada caso intervienen de manera conjunta el DIF Municipal, Seguridad Pública y el equipo de Aseo Público: primero, para invitarlos a trasladarse al refugio temporal instalado desde ayer; después, para intentar ubicar redes familiares que puedan ofrecerles apoyo; y finalmente, para retirar las grandes cantidades de residuos que suelen acumular en vía pública.

Detalló que muchas de estas personas están de paso hacia el norte del país, lo que dificulta darles seguimiento, pero aun así mantienen un diálogo constante con ellas.

El funcionario destacó que la ciudad cuenta con una cobertura de recolección domiciliaria del 96 por ciento, por lo que los casos de acumulación no responden a falta de servicio, sino a que algunas personas viven de la venta de materiales o presentan conductas de acumulación.

Para ello, el municipio opera un equipo de atención inmediata que recoge muebles, madera, cartón y otros objetos voluminosos. Sin embargo, advirtió que los puntos donde este fenómeno se repite principalmente en el Centro Histórico también generan fauna nociva y riesgos sanitarios derivados del mal manejo de residuos.

Mendieta afirmó que continuarán interviniendo estos espacios de manera constante, tanto para retirar basura como para canalizar a las personas involucradas hacia instancias de apoyo.