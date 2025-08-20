logo pulso
Mejores salarios requieren menos impuestos: Canaco

La entidad apareció entre los estados con menores percepciones

Por Leonel Mora

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco – ServyTur) en San Luis Potosí reiteró que lograr empleos mejor remunerados y con acceso a prestaciones es “una meta compartida” con los tres niveles de gobierno y la sociedad civil.

Para alcanzar ese objetivo, el presidente de la Cámara, Fernando Díaz de León Hernández ha dicho que es indispensable “contar con un entorno que incentive la formalidad y el desarrollo empresarial y no que incremente las cargas tributarias sobre las micro, pequeñas y medianas empresas que son la base de la economía nacional y del estado”.

Lo anterior, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) situara al estado potosino por debajo de la media nacional de ingresos trimestrales según la más recientes Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) con datos referidos al año 2024.

Para la Canaco, es indispensable tener empresas más competitivas para pagar mejores salarios, ofrecer seguridad social y abrir nuevas oportunidades de empleo digno, aunque se reconoció que la formalización del empleo “no se logra por decreto, sino con una estrategia integral que combine responsabilidad empresarial con políticas públicas realistas y de largo plazo”.

Díaz de León advirtió que la creciente carga regulatoria y fiscal, en ausencia de apoyos complementarios, está teniendo un efecto adverso sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, orillándolas a la informalidad, con lo que se perpetúa el ciclo de empleos mal remunerados y sin derechos laborales.

