logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Fotogalería

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Miles de potosinos abarrotan el C.H. en el triunfo de México

El Alcalde Enrique Galindo impulsa una agenda de actividades muy diversas

Por Redacción

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
A
Miles de potosinos abarrotan el C.H. en el triunfo de México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Más de 10 mil personas abarrotaron las plazas del Centro Histórico de la Capital, donde el Alcalde Enrique Galindo inauguró un amplio programa que incluye activaciones y la proyección de partidos de la Copa del Mundo, entre otras actividades deportivas, culturales, gastronómicas y recreativas; los asistentes disfrutaron del triunfo de México 2-0 sobre Sudáfrica en pantalla gigante.

      San Luis Capital vivió una jornada histórica con la asistencia de más de 10 mil potosinas, potosinos y visitantes que abarrotaron la Plaza del Carmen, Plaza de Armas, Plaza de Fundadores y calles del Centro Histórico para disfrutar del arranque de la Copa Mundial de Futbol, dentro del amplio programa de actividades impulsado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos y el Gobierno de la Capital. Familias completas, turistas, niñas, niños y aficionados se reunieron para compartir la emoción de esta celebración internacional en un ambiente de convivencia, alegría y orgullo, que tuvo broche de oro con el triunfo de la Selección Mexicana 2-0 ante Sudáfrica.

      Desde Plaza de Fundadores, el Presidente Municipal Enrique Galindo inauguró oficialmente la fiesta mundialista que durante las próximas semanas llenará de color, deporte, cultura y gastronomía diversos espacios públicos del Centro Histórico. Acompañado por la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, destacó la importancia de que San Luis Capital se sume a un evento capaz de unir a millones de personas alrededor del mundo y fortalecer la convivencia entre las familias.

      Tras el corte del listón inaugural, el Alcalde invitó a la ciudadanía a disfrutar de las múltiples actividades preparadas para vivir la pasión mundialista en comunidad. Entre ellas destacan la Feria del Elote, que reúne a cerca de 50 expositoras y expositores, además de espacios temáticos, actividades recreativas, propuestas culturales y diversas experiencias diseñadas para habitantes y visitantes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Disfrutan 8 mil juego de la Selección en el estadio
        Disfrutan 8 mil juego de la Selección en el estadio

        Disfrutan 8 mil juego de la Selección en el estadio

        SLP

        Rubén Pacheco

        Por las medidas de seguridad impuestas al ingreso del estadio, los asistentes no pudieron ingresar bebidas embriagantes

        Garantiza SECESP recursos federales para Seguridad en 2026
        Garantiza SECESP recursos federales para Seguridad en 2026

        Garantiza SECESP recursos federales para Seguridad en 2026

        SLP

        Rubén Pacheco

        El reporte de la SHCP señala una reducción en participaciones, pero no afecta proyectos en la materia

        SNTE-SLP condena actos violentos de la CNTE
        SNTE-SLP condena actos violentos de la CNTE

        SNTE-SLP condena actos violentos de la CNTE

        SLP

        Martín Rodríguez

        Negociación gradual benefició a personal sindicalizado con mejoras salariales y en prestaciones en 2026

        Ochoa Limón defiende su nombramiento en la CEPC
        Ochoa Limón defiende su nombramiento en la CEPC

        Ochoa Limón defiende su nombramiento en la CEPC

        SLP

        Rubén Pacheco

        El nombramiento representa un avance en paridad de género, señaló