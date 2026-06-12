Miles de potosinos abarrotan el C.H. en el triunfo de México
El Alcalde Enrique Galindo impulsa una agenda de actividades muy diversas
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Más de 10 mil personas abarrotaron las plazas del Centro Histórico de la Capital, donde el Alcalde Enrique Galindo inauguró un amplio programa que incluye activaciones y la proyección de partidos de la Copa del Mundo, entre otras actividades deportivas, culturales, gastronómicas y recreativas; los asistentes disfrutaron del triunfo de México 2-0 sobre Sudáfrica en pantalla gigante.
San Luis Capital vivió una jornada histórica con la asistencia de más de 10 mil potosinas, potosinos y visitantes que abarrotaron la Plaza del Carmen, Plaza de Armas, Plaza de Fundadores y calles del Centro Histórico para disfrutar del arranque de la Copa Mundial de Futbol, dentro del amplio programa de actividades impulsado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos y el Gobierno de la Capital. Familias completas, turistas, niñas, niños y aficionados se reunieron para compartir la emoción de esta celebración internacional en un ambiente de convivencia, alegría y orgullo, que tuvo broche de oro con el triunfo de la Selección Mexicana 2-0 ante Sudáfrica.
Desde Plaza de Fundadores, el Presidente Municipal Enrique Galindo inauguró oficialmente la fiesta mundialista que durante las próximas semanas llenará de color, deporte, cultura y gastronomía diversos espacios públicos del Centro Histórico. Acompañado por la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, destacó la importancia de que San Luis Capital se sume a un evento capaz de unir a millones de personas alrededor del mundo y fortalecer la convivencia entre las familias.
Tras el corte del listón inaugural, el Alcalde invitó a la ciudadanía a disfrutar de las múltiples actividades preparadas para vivir la pasión mundialista en comunidad. Entre ellas destacan la Feria del Elote, que reúne a cerca de 50 expositoras y expositores, además de espacios temáticos, actividades recreativas, propuestas culturales y diversas experiencias diseñadas para habitantes y visitantes.
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