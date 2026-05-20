Llaman a comerciantes a pagar sus refrendos

RIOVERDE.- Sólo el 50 por ciento del padrón de comerciantes ha pagado el refrendo, a partir de la próxima semana iniciarán los operativos, dijo el director de Comercio Francisco Javier Torres Pérez.

El funcionario explicó que en enero se pagan los refrendos, pero que hasta el mes de marzo se les otorgó la prórroga para que se pongan al corriente. Hizo un llamado a los que adeudan la licencia de funcionamiento o alcohol, para que se acerquen a la oficina. Señaló que de abarrotes se paga 1,880, depósito 4,030, de acuerdo al giro, enfatizó.

Adelantó que la próxima semana se estará notificando a cada uno de los negocios que no están al corriente en sus pagos, se les va a otorgar una semana para que pasen a pagar y en caso de que hagan caso omiso, se les suspenderá, es por ello que se les recomienda que pasen a pagar.