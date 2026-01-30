Morena convoca a Asamblea Informativa en SLP

Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, presidenta de Morena en San Luis Potosí, informó este viernes de la realización de una Asamblea Informativa en el marco de las "Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional", que se llevará a cabo este domingo 1 de febrero, a partir de las 11:00 de la mañana en la Plaza de Aranzazú, en el Centro Histórico de la capital.

Durante el encuentro con medios de comunicación, Rodríguez Velázquez destacó que el objetivo principal de esta asamblea es informar, convocar y reunir a la ciudadanía potosina en un espacio pacífico y abierto, donde se reafirme que la soberanía nacional se defiende con unidad, conciencia social y la participación organizada del pueblo.

Subrayó que Morena refrenda su respaldo pleno y absoluto a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha demostrado con hechos su compromiso irrenunciable con la defensa de la soberanía, la protección de los intereses del pueblo y la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.

Se enfatizó que México cuenta hoy con una presidenta firme, con autoridad moral, comprometida con la justicia social, la paz y la dignidad de la nación.

Asimismo, informó que esta jornada no solo tendrá un mensaje político y social, sino que está concebida como un espacio de identidad, encuentro y orgullo por las raíces potosinas, donde la cultura será un eje central de expresión y participación.

Como parte del programa cultural, se contará con la demostración ritual del grupo tradicional "Los Diablos de Tanlajás", una manifestación profundamente arraigada en la Huasteca potosina, que simboliza la resistencia, la memoria histórica y la fuerza de los pueblos originarios.

De igual forma, se realizará una muestra del proceso de elaboración del rebozo de Santa María del Río, emblema del trabajo artesanal y del patrimonio cultural del estado.

La jornada incluirá también exhibición artesanal y degustación de comida tradicional, permitiendo a las y los asistentes conocer y disfrutar platillos emblemáticos de las distintas regiones de San Luis Potosí, bajo la premisa de que defender la soberanía nacional también implica defender la cultura, las tradiciones y la forma de vida del pueblo.