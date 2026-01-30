Licencia de conducir permanente en CDMX: no es para siempre

Para quienes todavía no están enterados, en 2026 se reactivó la licencia de conducir permanente y se amplió el plazo para poder tramitarla. Esta medida ha generado interés entre automovilistas que buscan evitar renovaciones periódicas y trámites recurrentes.

Sin embargo, contar con este documento no garantiza que sea definitiva en todos los casos. Incluso quienes ya tienen la licencia de conducir permanente pueden perderla si incumplen ciertas disposiciones. En Autopistas te explicamos en qué situaciones puede cancelarse y qué debes tomar en cuenta.

¿Cuánto tiempo tengo para tramitar la licencia de conducir permanente?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) reactivó la expedición de la licencia de conducir permanente, después de haber estado suspendida desde 2007, se informó que el trámite tendría una vigencia inicial de un año y estaría sujeto a nuevos requisitos.

· Aprobar un examen teórico de seguridad vial, señalización y normas de tránsito

· Realizar el pago correspondiente de 1,500 pesos

No obstante, recientemente la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció que las personas que aún no han realizado el trámite contarán con un año adicional para hacerlo. El nuevo plazo para tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX vence el 31 de diciembre de 2026.

¿Por qué cancelan la licencia de conducir permanente?

Aunque la licencia permanente es un beneficio porque evita renovaciones futuras, también es una gran responsabilidad. Este documento no es irrevocable y puede ser cancelado.

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece los motivos por los cuales se puede dar de baja una licencia de conducir permanente:

Causar lesiones por negligencia, impericia o falta de responsabilidad del conductor

Presentar información falsa o documentos alterados durante el trámite

Acumular dos sanciones con suspensión previa de la licencia

Conducir bajo los efectos de estupefacientes

Ser sancionado tres veces por manejar en estado de ebriedad en un periodo mayor a tres años

Ser sancionado dos veces por manejar en estado de ebriedad en un mismo año

¿Qué hacer si te cancelaron la licencia de conducir permanente?

Si cometiste alguna de las anteriores infracciones y tu licencia fue cancelada, debes saber que no podrás solicitar una nueva licencia de conducir permanente.

Además, quedarás inhabilitado para manejar vehículos o motocicletas dentro de la Ciudad de México, por lo que es importante conocer y respetar las normas de tránsito para evitar sanciones mayores.