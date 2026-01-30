logo pulso
Neblina y frío casi a cero en SLP

Protección Civil alerta por mínimas de hasta 3 grados con el frente frío 32

Por Redacción

Enero 30, 2026 07:36 a.m.
A
El ingreso del frente frío número 32 provocará un descenso marcado de temperaturas y la presencia de bancos de niebla, principalmente en zonas serranas de San Luis Potosí, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí.

Según el reporte oficial, en la zona centro del estado se esperan temperaturas máximas de alrededor de 22 grados Celsius, mientras que en la región Huasteca podrían alcanzar los 25 grados. En contraste, las temperaturas mínimas descenderán hasta los 3 grados en la zona centro y a 6 grados en el Altiplano.

Ante estas condiciones, Protección Civil señaló que el frío puede representar un riesgo para la salud, sobre todo para niñas y niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios, por lo que recomendó extremar cuidados durante la madrugada y las primeras horas del día.

También se alertó sobre posibles incidentes en los hogares, como intoxicaciones por monóxido de carbono o daños en tuberías, por lo que se pidió revisar calentadores, estufas y chimeneas, así como proteger instalaciones de agua ante el riesgo de congelamiento.

La dependencia exhortó a la población a mantenerse informada sobre la evolución del clima y a tomar medidas preventivas para reducir riesgos durante el paso de este sistema frontal.

