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Morena lleva ventaja en afiliación partidista

En SLP le sigue el PVEM, según datos del INE

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Morena lleva ventaja en afiliación partidista
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      De cada 100 personas con una afiliación partidista válida en San Luis Potosí, alrededor de 95 pertenecen a Morena o al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

      La actualización de los padrones partidistas realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) muestra una amplia diferencia entre ambas fuerzas y el resto de los partidos nacionales rumbo al proceso electoral de 2027.

      Morena concentra el mayor número de afiliados válidos en la entidad, con 222 mil 151 registros, seguido por el PVEM, con 191 mil 161. Entre los dos reúnen 413 mil 312 militantes, mientras que PAN, PRI, Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano suman en conjunto 23 mil 800.

      La distancia se refleja también entre cada padrón: Movimiento Ciudadano cuenta con 8 mil 13 afiliados válidos en San Luis Potosí; el PT con 6 mil 997; el PAN con 6 mil 931 y el PRI con mil 859.

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      El tricolor es el único de los seis partidos nacionales que no alcanzó en la entidad el parámetro de 3 mil militantes utilizado para acreditar la dispersión territorial, aunque mantiene su registro al cumplir con este requisito en 25 estados.

      Las cifras forman parte de la revisión trianual con la que el INE verificó los padrones de los partidos nacionales y confirmó que los seis cumplen los requisitos para conservar su registro. Para ello debían acreditar al menos 256 mil 29 afiliados válidos a nivel nacional y demostrar presencia territorial en un mínimo de 20 entidades, condiciones que todas las fuerzas políticas lograron superar.

      La revisión también muestra el peso distinto que San Luis Potosí tiene dentro de cada organización. Los más de 222 mil afiliados potosinos de Morena representan alrededor de 1.9 por ciento de su padrón nacional, mientras que los 191 mil 161 registros del PVEM equivalen a cerca del 18 por ciento de toda su militancia en el país. En contraste, los mil 859 afiliados del PRI en el estado representan apenas 0.2 por ciento de su padrón nacional.

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