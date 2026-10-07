logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Morena va derecho con Elí Cervantes, dice Rodríguez V.

Señala la dirigente que declaraciones de RGC no cambia sus decisiones

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
A
Morena va derecho con Elí Cervantes, dice Rodríguez V.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Morena no definirá su ruta rumbo a 2027 a partir de las decisiones del Partido Verde, ni de las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, afirmó la presidenta estatal del partido, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

      La dirigente señaló que cada partido debe llevar sus propios procesos y tomar sus decisiones. En el caso de Morena, afirmó que ya existe una definición rumbo a 2027 en San Luis Potosí y que Elí César Cervantes, es su coordinador estatal, con la tarea de "trabajar en la organización y unidad del movimiento".

      Rodríguez Velázquez sostuvo que en Morena, el proyecto de transformación está por encima de las aspiraciones personales. Dijo que respetará las opiniones del gobernador y las decisiones que correspondan al Partido Verde, pero recalcó que Morena tiene sus propios tiempos, reglas y una ruta definida en el estado.

      La declaración ocurre después de que Gallardo Cardona, mencionara cuatro perfiles del PVEM para la sucesión de 2027, entre ellos la senadora Ruth González Silva, cuya candidatura aún no está resuelta. El mandatario reconoció su posicionamiento, aunque señaló que podría participar en una etapa posterior y también mencionó al presidente del Partido Verde, Ignacio Segura Morquecho como posible "tapado".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Rodríguez Velázquez sostuvo que Morena, continuará con su propia estrategia rumbo al proceso electoral y no ajustará su definición a lo que determine otro partido. "Morena no va a decidir su rumbo en función de lo que diga otro partido", concluyó.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Archivo extra no afecta licitación de Villa Magna: Municipio
        Archivo extra no afecta licitación de Villa Magna: Municipio

        Archivo extra no afecta licitación de Villa Magna: Municipio

        SLP

        Pulso Online

        Obras Públicas asegura que la documentación oficial es correcta y que retiró el archivo de El Saucito adjuntado por error.

        Explican turbiedad en agua en Valles; está saneada, aseguran
        Explican turbiedad en agua en Valles; está saneada, aseguran

        Explican turbiedad en agua en Valles; "está saneada", aseguran

        SLP

        Huasteca Hoy

        Luego de una semana de lluvias, el río ha arrastrado lodos que provocan la coloración, señala Dapas

        Morena no definirá su ruta a partir del PVEM: Rita Ozalia
        Morena no definirá su ruta a partir del PVEM: Rita Ozalia

        Morena no definirá su ruta a partir del PVEM: Rita Ozalia

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Eli Cervantes es el coordinador estatal, con la tarea de "trabajar en la organización y unidad del movimiento", atajó

        Sancionan a cinco mujeres por sustraer cactácea en el centro
        Sancionan a cinco mujeres por sustraer cactácea en el centro

        Sancionan a cinco mujeres por sustraer cactácea en el centro

        SLP

        Rolando Morales

        La Secretaría de Seguridad recuperó el ejemplar que estaba en el Museo Regional Potosino