Morena va derecho con Elí Cervantes, dice Rodríguez V.

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Morena no definirá su ruta rumbo a 2027 a partir de las decisiones del Partido Verde, ni de las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, afirmó la presidenta estatal del partido, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

La dirigente señaló que cada partido debe llevar sus propios procesos y tomar sus decisiones. En el caso de Morena, afirmó que ya existe una definición rumbo a 2027 en San Luis Potosí y que Elí César Cervantes, es su coordinador estatal, con la tarea de "trabajar en la organización y unidad del movimiento".

Rodríguez Velázquez sostuvo que en Morena, el proyecto de transformación está por encima de las aspiraciones personales. Dijo que respetará las opiniones del gobernador y las decisiones que correspondan al Partido Verde, pero recalcó que Morena tiene sus propios tiempos, reglas y una ruta definida en el estado.

La declaración ocurre después de que Gallardo Cardona, mencionara cuatro perfiles del PVEM para la sucesión de 2027, entre ellos la senadora Ruth González Silva, cuya candidatura aún no está resuelta. El mandatario reconoció su posicionamiento, aunque señaló que podría participar en una etapa posterior y también mencionó al presidente del Partido Verde, Ignacio Segura Morquecho como posible "tapado".

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Rodríguez Velázquez sostuvo que Morena, continuará con su propia estrategia rumbo al proceso electoral y no ajustará su definición a lo que determine otro partido. "Morena no va a decidir su rumbo en función de lo que diga otro partido", concluyó.