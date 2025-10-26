Motocarros son demasiado chicos

La reciente reforma a la Ley de Protección a los Animales del Estado, que prohíbe el uso de animales para labores de recolección de basura y materiales, ha generado preocupación entre los carretoneros de la capital, quienes ahora buscan opciones para adaptarse a la nueva normativa.

El diputado Luis Felipe Castro Hernández, integrante de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, explicó que los trabajadores del colectivo Benito Juárez no se oponen a la medida, pero enfrentan dificultades para reemplazar a los animales por vehículos automotores.

Según el legislador, los motocarros entregados por el Ayuntamiento de la Capital no cumplen con la capacidad pactada, lo que limita la eficiencia de su trabajo.

La reforma establece sanciones económicas para quienes continúen utilizando animales en estas actividades. Sin embargo, Castro Hernández señaló que se podrían gestionar prórrogas o facilidades para que los carretoneros tengan tiempo de completar la transición sin recibir multas inmediatas. Además, indicó que la Comisión de Ecología analizará posibles apoyos económicos o subsidios para facilitar el cambio.

El diputado advirtió que la problemática podría extenderse a otros municipios del estado, donde la tracción animal todavía se emplea como medio de sustento. Destacó la importancia de equilibrar la aplicación de la ley con la protección del derecho al trabajo de las familias que dependen de esta actividad.

Desde principios de octubre, los carretoneros han acudido al Congreso local para exponer su situación y denunciar el incumplimiento de los acuerdos con el Ayuntamiento. Entre sus solicitudes se encuentra que las sanciones se reduzcan o se omitan mientras se logra la sustitución de los animales por vehículos automotores adecuados.