logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Multarán uso de animales para jalar carretas de basura en SLP

La reforma a la Ley de Protección a los Animales establece multas de 3 a 120 UMA por utilizar animales para jalar carretas de basura o fierro.

Por Redacción

Diciembre 29, 2025 11:04 a.m.
A
Multarán uso de animales para jalar carretas de basura en SLP

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas a la Ley de Protección a los Animales para sancionar el uso de vehículos tirados por animales destinados a la recolección de fierro, basura o residuos domésticos, una práctica considerada como maltrato animal.

Las modificaciones establecen multas de 3 a 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que en términos reales representa sanciones que van de aproximadamente 340 a 13 mil 600 pesos, de acuerdo con el valor vigente de la UMA.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Ecología y Medio Ambiente y busca reforzar la prohibición ya contemplada en el artículo 36 de la ley estatal, relacionada con el uso y tránsito de animales de tracción para actividades de recolección de residuos.

LEA TAMBIÉN

Mantienen el aseguramiento de carretas con tracción animal

La dirección de Ecología Municipal de Soledad afirmó que se mantiene prohibida la circulación de carretas jaladas por caballos para la recolección de residuos en el municipio, por lo que continúan los...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además, la reforma amplía el catálogo de conductas sancionables al prohibir la colocación de productos o implementos nocivos sobre la piel de los animales, ya sea por motivos estéticos o de cualquier otra índole. La única excepción será el tatuaje con fines de identificación o reconocimiento de raza.

En el documento aprobado se señala que la intención es fortalecer la protección y el bienestar animal en San Luis Potosí, alineando la legislación local con una visión ética y legal respaldada por tratados internacionales y normas estatales y municipales que ya reconocen el uso de animales de tracción como una forma de maltrato.

La reforma se suma a una tendencia legal que promueve el retiro progresivo de estas prácticas, mediante sanciones económicas y medidas coercitivas, con el objetivo de erradicar el uso de animales en actividades que impliquen sobreesfuerzo, lesiones o condiciones de vida inadecuadas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Multarán uso de animales para jalar carretas de basura en SLP
Multarán uso de animales para jalar carretas de basura en SLP

Multarán uso de animales para jalar carretas de basura en SLP

SLP

Redacción

La reforma a la Ley de Protección a los Animales establece multas de 3 a 120 UMA por utilizar animales para jalar carretas de basura o fierro.

Hasta 3 años de cárcel por ciberacoso sexual en SLP
Hasta 3 años de cárcel por ciberacoso sexual en SLP

Hasta 3 años de cárcel por ciberacoso sexual en SLP

SLP

Pulso Online

La reforma al Código Penal plantea castigar el acoso digital con prisión y multas de hasta 34 mil pesos

Frente frío 25 traerá lluvias, vientos y mínimas de 5°C
Frente frío 25 traerá lluvias, vientos y mínimas de 5°C

Frente frío 25 traerá lluvias, vientos y mínimas de 5°C

SLP

Redacción

Masa de aire ártico provocará precipitaciones fuertes en la Huasteca y chubascos en la Zona Media

Plantas de ornato, sin daños significativos
Plantas de ornato, sin daños significativos

Plantas de ornato, sin daños significativos

SLP

Rolando Morales