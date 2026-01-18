Municipio acusa al estado por avenidas a oscuras

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que varias avenidas de la capital que presentan fallas en el alumbrado público continúan bajo responsabilidad del gobierno estatal, por lo que su mantenimiento aún no ha sido entregado al municipio.

Azuara detalló que Fray Diego de la Magdalena, avenida de la Paz, prolongación Salk pasando el Periférico e Himno Nacional son tramos donde la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) realizó intervención previa en alumbrado, por lo que todavía no forman parte del patrimonio municipal.

"Seduvop entró con una obra y no la ha entregado al ayuntamiento", señaló. Explicó que completar el trámite requiere gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad, debido a que implica aumentar la capacidad de luminarias instaladas en estos corredores.

Sin embargo, el director reconoció que, ante las afectaciones recientes en Fray Diego de la Magdalena, donde las luminarias permanecieron apagadas entre cuatro y cinco días, la dependencia municipal tuvo que intervenir para restablecer el servicio. La causa del apagón fue una fotocelda dañada y un registro, situación que afectó aproximadamente tres cuadras.

Ayer también se detectaron fallas intermitentes en Himno Nacional, mientras que se prepara atención para casos similares en Industrias, que históricamente no ha sido formalmente entregada al Ayuntamiento.

Azuara aseguró que mantienen comunicación con Seduvop para acelerar los procesos de entrega y con ello garantizar respuesta oportuna. "Más que nada es no dejar tanto tiempo las avenidas a oscuras", afirmó.