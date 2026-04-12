Muy pocos restaurantes logran sobrevivir

En San Luis Potosí, abrir un restaurante es cada vez más común, pero sostenerlo en el tiempo sigue siendo el verdadero reto. La alta rotación en el sector ha provocado que la mayoría de los establecimientos no logre consolidarse, y apenas una minoría alcance estabilidad a mediano plazo.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad, Alejandro Espinosa Abaroa, advirtió que el problema central no es la creación de nuevos negocios, sino su permanencia, ya que únicamente dos de cada 10 restaurantes logran mantenerse en operación después de cinco años.

Explicó que una proporción considerable de estos establecimientos cierra incluso durante su primer año, principalmente por la falta de planeación, capacitación y una estructura operativa sólida, factores que terminan por debilitar los proyectos desde su arranque.

A este escenario se suma la informalidad, que continúa siendo un lastre para el sector. De acuerdo con cifras del INEGI, siete de cada 10 restaurantes operan fuera del marco formal, lo que limita su acceso a financiamiento, programas de capacitación y oportunidades reales de crecimiento.

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Espinosa Abaroa señaló que muchos de estos negocios surgen de manera empírica, como emprendimientos caseros que, al expandirse, enfrentan dificultades para adaptarse a las exigencias del mercado formal, desde regulaciones hasta estándares administrativos y fiscales.