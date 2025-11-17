Necesario, estudio antes de autorizar concesiones de taxis

El presidente de Taxistas y Transportes de Valles y la Región, Francisco González Arias, señaló que la apertura de nuevas concesiones de transporte en Ciudad Valles debe basarse en un estudio de factibilidad profesional. Este análisis, explicó, debería ser realizado por personal especializado que evalúe recorridos y necesidades reales del servicio, para evitar errores y competencia desleal.

Durante la reunión del Cabildo del Consejo de Transporte, González Arias indicó que, aunque no se oponen a nuevas concesiones —recordando que ellos mismos recibieron una hace 23 años—, la medida requiere planeación. Destacó que Ciudad Valles cuenta actualmente con 749 concesionarios y cuestionó la ubicación de nuevas unidades, dado que prácticamente todas las colonias ya tienen rampas de taxis, y advirtió que la ciudad no tiene la misma capacidad económica que la capital del estado.

El dirigente criticó la operación de los taxis “tranchos”, que deberían circular fuera del municipio pero que permanecen en el centro debido a influencias políticas. Señaló que estos vehículos tienen permisos solo para operar en comunidades y que acuerdos previos del Consejo para reubicarlos no se han cumplido en los últimos seis o siete meses.

En caso de que se abra una convocatoria sin un estudio adecuado, González Arias adelantó que recurrirían a un amparo para regularizar primero las solicitudes pendientes. Mencionó que hay aproximadamente 300 solicitudes que esperan participar en futuras convocatorias y recordó que la ley no es retroactiva en perjuicio de quienes cumplieron los requisitos en tiempo y forma.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto a las tarifas, señaló que están adecuadas, pero pidió garantizar un cobro mínimo en trayectos cortos y fomentar la cultura de reportar abusos para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aplique sanciones.. “Sí estamos a favor del taxismo, no estamos en contra”, concluyó, insistiendo en la necesidad de regularizar y mejorar el sistema de transporte antes de ampliar concesiones.