ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Necesario, más áreas recreativas en Pozos

Por Leonel Mora

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Necesario, más áreas recreativas en Pozos

Decenas de niñas y niños de la cabecera municipal de Villa de Pozos aprovecharon el puente largo para divertirse en los alrededores del jardín principal bajo la mirada vigilante de sus madres, quienes, por cierto, comentaron que en el centro del nuevo municipio faltan opciones para que las y los menores se diviertan de forma provechosa y segura.

Aparte de jugar y correr por los pasillos del arbolado jardín, las y los menores no hallan mucho quehacer en las calles de la cabecera municipal, pues faltan espacios recreativos y negocios con atracciones infantiles.

En la mayoría de los casos, según las madres presentes en la plaza, después de jugar un largo rato en el jardín, las niñas y niños regresan a sus hogares a entretenerse con el televisor, la computadora o algún teléfono móvil que sus padres les prestan para abrir alguna aplicación de juegos.

Cabe señalar que en la cabecera de Pozos no existen cines, por ejemplo, aunque sí hay algunos espacios deportivos que, en su mayor parte son usados por adolescentes y personas jóvenes, pero menos por infantes debido a que éstos requieren siempre de la supervisión de personas adultas.

Plazas comerciales hay una, o si acaso dos en los extremos oriente y poniente del núcleo municipal, pero en ninguna de éstas operan negocios particularmente dedicados al entretenimiento de menores.

