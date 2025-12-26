logo pulso
Ni un solo decomiso de pirotecnia, pese a incendios en Villa de Pozos

Pozos reportó saldo blanco en decomisos durante el operativo del 24 de diciembre.

Por Martín Rodríguez

Diciembre 26, 2025 11:02 a.m.
A
Ni un solo decomiso de pirotecnia, pese a incendios en Villa de Pozos

Durante el operativo del 24 de diciembre, la alcaldía de Villa de Pozos no decomisó ningún tipo de pirotecnia, pese a que Protección Civil atendió dos incendios registrados en la colonia Rancho Viejo II.

De acuerdo con información oficial, las células de vigilancia desplegadas en la cabecera municipal, colonias aledañas al Circuito Potosí, la zona ejidal y comunal y Ciudad Satélite realizaron recorridos sin novedad y sin aseguramientos.

Los incendios, que afectaron dos árboles, fueron controlados de manera oportuna, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños mayores, informó la autoridad municipal.

Aseguran 50 kilos de pirotecnia durante operativos en Soledad

Protección Civil aseguró pirotecnia durante recorridos; el municipio mantiene prohibición desde 2019.

Durante los recorridos, la Guardia Civil Municipal retiró un toldo instalado en la vía pública por organizadores de una celebración navideña, al considerar que obstruía el libre tránsito y representaba un riesgo para la seguridad.

Operativo navideño en Pozos

La alcaldía sostuvo que los vendedores de pirotecnia contaban con permisos vigentes y medidas de seguridad, razón por la cual no se efectuaron decomisos durante el operativo.

SLP

Martín Rodríguez

Pozos reportó saldo blanco en decomisos durante el operativo del 24 de diciembre.

