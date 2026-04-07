Niega el alcalde apartado de sillas

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, rechazó que se hayan reservado espacios exclusivos para funcionarios públicos durante los conciertos del Festival San Luis en Primavera, luego de quejas difundidas en redes sociales por supuestos lugares apartados frente al escenario.

El edil explicó que la disposición de sillas y zonas preferentes dependía del tipo de concierto y principalmente se contemplaron áreas para personas con discapacidad y otra sección limitada para medios de comunicación e invitados.

Detalló que, en el último evento, la zona destinada a invitados no superó las 100 sillas, mientras que el resto del espacio se mantuvo abierto al público en general.

Galindo Ceballos señaló que la asistencia varió significativamente según el espectáculo y que, en el caso de algunos conciertos, la demanda rebasó la capacidad del lugar, lo que generó inconformidades entre quienes llegaron tarde.

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Indicó el alcalde que incluso hubo eventos en los que se retiraron las sillas para ampliar el área libre, como ocurrió en presentaciones de gran convocatoria.

El presidente municipal también afirmó que el público se organizó por cuenta propia para ingresar, al formarse desde horas antes e incluso la noche previa, asignándose números para respetar el orden de llegada.

Según dijo, cuando comenzaron los conciertos más concurridos, la plancha ya estaba llena desde el mediodía, por lo que resultaba imposible permitir el acceso a más personas, especialmente a quienes buscaban colocarse en primera fila.

Dijo que, pese a la alta afluencia, el comportamiento del público fue positivo y destacó que el festival concluyó con saldo blanco.