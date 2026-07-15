Niega Enrique Galindo alza en inseguridad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, descartó que el Centro Histórico atraviese por una situación extraordinaria de inseguridad, luego de los señalamientos realizados por el diputado Cuauhtli Badillo y por el presidente de la Canacope, Armando Reyes Sías, quienes afirmaron que existe un incremento en robos y asaltos en esa zona de la ciudad.

El edil aseguró que de acuerdo con la información revisada en las reuniones semanales de la Mesa de Construcción de la Paz, en las que participan autoridades federales, estatales y municipales, durante el último año la seguridad en el Centro Histórico no ha sido un tema

de preocupación.

Galindo Ceballos sostuvo que los hechos delictivos continúan ocurriendo, como sucede en cualquier ciudad, pero afirmó que no existe un escenario que pueda calificarse como alarmante o fuera de la estadística nacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto a las declaraciones del diputado local, el alcalde evitó atribuirles un trasfondo político, aunque insistió en que las cifras oficiales no respaldan la percepción de un deterioro de la seguridad en el primer cuadro de la ciudad.

Sobre las afirmaciones del presidente de la Canacope, Armando Reyes Sías, Galindo dijo no compartir su postura y reveló que el dirigente empresarial se encuentra distanciado de la gestión municipal debido a cambios administrativos implementados por el Ayuntamiento.

Explicó que anteriormente la Canacope concentraba y gestionaba de manera conjunta diversos trámites municipales de sus agremiados, pero ahora esos procedimientos se realizan de forma individual por cada comerciante, esquema con el que, aseguró, Reyes Sías no está de acuerdo.