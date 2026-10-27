Niega la Seduvop haber sido multada por Ayuntamiento

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Además de sostener que no era un lugar clandestino, sino un banco de material de relleno, Jorge Grimaldo Limón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), informó que, hasta el momento no ha recibido notificación alguna por la multa aplicada a tres trabajadores de la dependencia estatal.

El Ayuntamiento capitalino, impuso una multa cercana a 25 mil pesos por el depósito ilegal de residuos de poda en un tiradero clandestino, donde el sábado fueron sorprendidos tres empleados por la policía municipal.

En entrevista, el funcionario refirió que los subordinados tampoco comentaron haber recibido alguna infracción, ni tampoco solicitado asesoría por la aplicación de la medida administrativa, inclusive laboran con normalidad.

"No era clandestino. En realidad, era un banco de relleno. Son bancos de material donde posteriormente se va y se tira escombro. Son rellenos. No era clandestino, teníamos el permiso del dueño del predio", afirmó.

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Grimaldo Limón aseveró que los empleados no se encontraban tirando basura en el terreno ubicado al norte de la capital, sino únicamente hierba recogida de las vialidades de jurisdicción estatal.

La semana pasada, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la diligencia de la policía capitalina se trató de una mentira.