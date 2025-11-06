Niegan desacato del Congreso sobre caso de X. Nava Palacios

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, negó que se haya incurrido en desacato en el tema del exalcalde Xavier Nava Palacios y explicó que se trata de procesos legales diferentes cuyos plazos pueden confundir a “politólogos que se creen constitucionalistas”.

“No hay desacato. No hay incumplimiento alguno por parte del Congreso. Hay dos vertientes: una es la resolución de la Corte, atendida a cabalidad, y otra por parte del juez que lleva la causa. Llevan tiempos totalmente distintos y son instancias diferentes. No es lo mismo la Corte que el juez”, declaró el legislador en entrevista.

Añadió que “alguien puede tener una percepción equivocada del tema, con esto de que algunos politólogos se sienten constitucionalistas y generan caos con sus interpretaciones, pero yo les puedo decir que el área jurídica del Congreso ha estado atento al tema y hemos sido respetuosos de la legalidad. Estamos más que dispuestos a cumplir con el mandato que cualquier órgano jurisdiccional emita”.

Serrano Cortés garantizó que el Poder Legislativo está “en condiciones de cumplimiento” en el tema del exalcalde capitalino. No hay ninguna resolución que determine que estamos en incumplimiento o que hay desacato. Eso surge de la interpretación jurídica muy personal de alguien”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Afirmó que ya se cumplió con eliminar los registros de Xavier Nava Palacios en las listas de funcionarios sancionados, tanto en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) como en el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).