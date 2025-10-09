Descalifica H. Serrano evaluación de su labor

El diputado Héctor Serrano Cortés, cuyo desempeño como legislador junto con el de Sara Rocha Medina, fue considerado como uno de los dos más deficientes por Congreso Calificado, consideró que dicha evaluación es de poca importancia porque “viene de alguien que no sé yo, quién lo calificó para que nos califique”.

Explicó además que de los pocos criterios numéricos que dicha iniciativa usa para calificar a las y los legisladores locales, hay un gran número de criterios de calidad, de trabajo político, de cabildeo, negociaciones, trabajo previo detrás de las iniciativas, etcétera y los cuales Congreso Calificado nunca ha tomado en cuenta.

Dijo que él, como diputado, no acredita ni valida la calificación recibida e incluso afirmó que quien emite la evaluación tiene un interés personal o quizás político en hacerlo.

Comentó el diputado que el trabajo del Congreso del Estado y de sus integrantes, está bajo el escrutinio de la sociedad a través de los medios de comunicación y de los propios medios publicitarios del Congreso y que la opinión general de las y los potosinos sobre lo que se hace en el Poder Legislativo es lo que realmente importa.

Serrano Cortés quiso dejar en claro su postura frente a lo que publica la iniciativa de Congreso Calificado, postura que, dijo, no variará frente a las ediciones posteriores de ese particular sistema de calificación.