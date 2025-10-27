logo pulso
No hay delito que perseguir en el caso de la mujer con bebé fallecido: FGE

La Fiscalía informó que el menor murió por desnutrición y que no hay responsabilidad penal de la madre.

Por Rubén Pacheco

Octubre 27, 2025 11:35 a.m.
A
El bebé murió por desnutrición, informó la FGE.

En el caso de una mujer que cargaba un bebé fallecido en la cabecera municipal soledense, se determinó que no existe delito que perseguir contra la madre del infante, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El pasado 19 de octubre, autoridades acudieron al llamado de una mujer que sostenía en brazos a un infante fallecido de alrededor de dos años de edad, en la esquina de las calles Corregidora y Magdaleno de Soledad de Graciano Sánchez.

La fiscal general expuso que luego de realizar la necropsia al bebé, el dictamen pericial determinó que la causa del fallecimiento correspondió a desnutrición.

En entrevista, refirió que, si bien la Fiscalía le brindó acompañamiento inicial a la madre, posiblemente la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) terminó de complementar el seguimiento institucional.

Consideró que no es común este tipo de asuntos en San Luis Potosí, pues el más reciente data de hace un año, cuando una mujer extranjera pedía dinero al poniente de la capital mientras cargaba a su hijo, cuyo infante tenía dos días fallecido.

