No hay denuncias por incumplimiento de aumento salarial: STPS

A casi tres semanas de haber iniciado 2026, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí no ha recibido denuncias formales de trabajadores por incumplimiento en el aumento al salario mínimo, informó su titular, Crisógono Sánchez Lara.

El funcionario estatal señaló que la dependencia se ha mantenido atenta al comportamiento de las empresas ante el ajuste salarial aplicado al inicio del año, sin que hasta el momento se hayan presentado inconformidades o demandas relacionadas con este tema.

Sánchez Lara indicó que, además del ajuste salarial, la STPS también da seguimiento a otros cambios en materia laboral, como la correcta aplicación de la ley vigente y las discusiones en torno a la reducción de la jornada laboral, aunque aclaró que este último proceso se implementará de manera gradual.

Precisó que la reducción de horas se proyecta a partir de 2028, con recortes escalonados de dos horas por año, y que, de aprobarse como se prevé, la reforma permitiría que para 2030 la jornada laboral sea de 40 horas semanales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El titular de la STPS consideró que el cumplimiento observado hasta ahora refleja una adaptación ordenada de las empresas a los cambios legales, aunque subrayó que la vigilancia continuará durante el resto del año para garantizar el respeto a los derechos laborales.