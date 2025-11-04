logo pulso
No hay favoritismo hacia el estado: RGC

Por Rubén Pacheco

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A

El que San Luis Potosí haya sido elegido de nueva cuenta como sede del Congreso Nacional Charro 2026, no significa que exista favoritismo, defendió el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien negó que vaya a implicar erogaciones para la administración estatal.

Previo a encabezar un evento sobre incremento salarial para personal administrativo y operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sostuvo que los organizadores de este y otros eventos deportivos eligen al estado, debido a sus condiciones favorables en materia de seguridad 

“Es precisamente por la seguridad. Es por lo que hoy está viviendo San Luis Potosí. La paz social. Lo mencionaba hace un momento, las inversiones que llegan a San Luis Potosí son por eso”, comentó el mandatario estatal.

Declaró que se debe empujar a la entidad potosina en la atracción de diferentes tipo de inversión, no solo del ámbito industrial y empresarial, sino también deportivo, cultural y de esparcimiento.

