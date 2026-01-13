"No hay margen para tarifa de 15 pesos", insiste SCT

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SCT) descartó por completo que la tarifa del transporte urbano en San Luis Potosí se eleve hasta los 15 pesos, aun cuando se mantiene en análisis un posible ajuste al pasaje, afirmó la titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta.

Durante la entrega de nuevas unidades del transporte público, la funcionaria estatal sostuvo que no existe margen para autorizar un incremento de ese nivel, pese a que los permisionarios han solicitado aumentos de hasta 50 por ciento.

Aseguró que cualquier modificación deberá apegarse al comportamiento del Índice Nacional de Precios y a un estudio técnico, por lo que evitó adelantar una cifra.

"Los permisionarios quisieran un 50 por ciento de aumento, todo el tiempo están pidiendo más y más, pero no hay manera. Se tiene que hacer lo correcto y lo justo, y están bien en contraprestación de las nuevas unidades", puntualizó.

En contraste, el líder de los transportistas urbanos en la entidad, el empresario Margarito Terán López, sostuvo que una tarifa de 15 pesos sí es procedente, al considerar que un monto menor resultaría insostenible y técnicamente inviable para garantizar la operatividad del servicio.

Señaló que un ajuste de esa magnitud permitiría atender la falta de liquidez que, dijo, ya afecta de manera severa a los concesionarios del transporte público, quienes enfrentan incrementos constantes en costos de operación, mantenimiento y refacciones.

Por su parte, Martínez Acosta insistió en que los concesionarios cuentan con contraprestaciones claras, entre ellas la renovación del parque vehicular. Detalló que actualmente se encuentran en proceso de incorporación 50 nuevas unidades: 25 modelos 2024-2025 y otras 25 correspondientes a 2026, aunque el compromiso total es la entrega de 100 camiones.

Reconoció que la meta no se ha cumplido en su totalidad debido a retrasos por parte de las armadoras, situación que ha impactado en los tiempos de entrega, aunque confió en que los permisionarios cumplan con lo pactado para avanzar en la mejora del servicio sin afectar la economía de los usuarios.