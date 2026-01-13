logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"No hay margen para tarifa de 15 pesos", insiste SCT

Concesionarios solicitan el ajuste en tarifa para garantizar operatividad del servicio

Por Samuel Moreno

Enero 13, 2026 11:18 a.m.
A
No hay margen para tarifa de 15 pesos, insiste SCT

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SCT) descartó por completo que la tarifa del transporte urbano en San Luis Potosí se eleve hasta los 15 pesos, aun cuando se mantiene en análisis un posible ajuste al pasaje, afirmó la titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta.

Durante la entrega de nuevas unidades del transporte público, la funcionaria estatal sostuvo que no existe margen para autorizar un incremento de ese nivel, pese a que los permisionarios han solicitado aumentos de hasta 50 por ciento.

Aseguró que cualquier modificación deberá apegarse al comportamiento del Índice Nacional de Precios y a un estudio técnico, por lo que evitó adelantar una cifra.

"Los permisionarios quisieran un 50 por ciento de aumento, todo el tiempo están pidiendo más y más, pero no hay manera. Se tiene que hacer lo correcto y lo justo, y están bien en contraprestación de las nuevas unidades", puntualizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En contraste, el líder de los transportistas urbanos en la entidad, el empresario Margarito Terán López, sostuvo que una tarifa de 15 pesos sí es procedente, al considerar que un monto menor resultaría insostenible y técnicamente inviable para garantizar la operatividad del servicio.

Señaló que un ajuste de esa magnitud permitiría atender la falta de liquidez que, dijo, ya afecta de manera severa a los concesionarios del transporte público, quienes enfrentan incrementos constantes en costos de operación, mantenimiento y refacciones.

Por su parte, Martínez Acosta insistió en que los concesionarios cuentan con contraprestaciones claras, entre ellas la renovación del parque vehicular. Detalló que actualmente se encuentran en proceso de incorporación 50 nuevas unidades: 25 modelos 2024-2025 y otras 25 correspondientes a 2026, aunque el compromiso total es la entrega de 100 camiones.

Reconoció que la meta no se ha cumplido en su totalidad debido a retrasos por parte de las armadoras, situación que ha impactado en los tiempos de entrega, aunque confió en que los permisionarios cumplan con lo pactado para avanzar en la mejora del servicio sin afectar la economía de los usuarios.

LEA TAMBIÉN

Empresario respalda tarifa de $15 para los camiones urbanos

Un valor más bajo sería insostenible, señala Terán

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

No hay margen para tarifa de 15 pesos, insiste SCT
No hay margen para tarifa de 15 pesos, insiste SCT

"No hay margen para tarifa de 15 pesos", insiste SCT

SLP

Samuel Moreno

Concesionarios solicitan el ajuste en tarifa para garantizar operatividad del servicio

Operativo preventivo en escuelas por regreso a clases
Operativo preventivo en escuelas por regreso a clases

Operativo preventivo en escuelas por regreso a clases

SLP

PULSO

Desde el 12 de enero se aplican acciones de prevención y proximidad en escuelas del estado.

Continúan mínimas de hasta 1°C en SLP
Continúan mínimas de hasta 1°C en SLP

Continúan mínimas de hasta 1°C en SLP

SLP

Redacción

Recomiendan abrigarse bien con varias capas de ropa (método "cebolla")

Colonos de Pavón, sin servicio de agua
Colonos de Pavón, sin servicio de agua

Colonos de Pavón, sin servicio de agua

SLP

Leonel Mora