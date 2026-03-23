No hay medicina renal en el IMSS 1

Pacientes con insuficiencia renal crónica denunciaron el desabasto de tacrolimus en el Hospital General de Zona No. 1, Clínica Zapata, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, un inmunosupresor esencial cuya falta compromete la viabilidad de trasplantes y pone en riesgo la función renal de quienes dependen de este tratamiento.

Pacientes afectados y testimonios

Una paciente diagnosticada con glomeroesclerosis focal y segmentaria señaló que desde el 13 de febrero de 2026 acudió a farmacia para surtir su receta sin recibir el fármaco, lo que derivó en la interposición de una queja. Indicó que el medicamento le fue entregado semanas después y no por farmacia, sino por la dirección de la clínica ante la falta de abasto. En marzo, agregó, la situación se repitió.

"Es la segunda receta que no me surten. Tengo que estar insistiendo todos los días para ver si ya llegó, a mí me parece inhumano e injusto, que nos tengan así", compartió. Añadió que no se trata de un caso aislado, ya que otros pacientes bajo tratamiento con inmunosupresores enfrentan las mismas dificultades para acceder al medicamento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Impacto en la salud y dificultades para los pacientes

Señaló que, además del riesgo médico, la situación implica desgaste físico y complicaciones para acudir de manera constante a la unidad, debido al cansancio extremo que provoca la enfermedad.