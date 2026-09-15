No repuntó la venta de banderitas

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A todo vapor, vendedores de banderitas tricolores hacían esfuerzos por acomodar sus mercancías entre clientes que esperan celebrar las fiestas patrias, en un escenario adverso donde venden un aproximado de 20 de cada cien pesos que gastaron sus clientes en 2025.

Aparecieron comerciantes no solo en el Centro Histórico, sino en las últimas 48 horas, también en el tianguis dominical de la avenida Hernán Cortés y en la zona de mayor plusvalía de la ciudad capital. Los clientes eran pocos y los vendedores se aburrían a la intemperie.

Todos los comerciantes instalados en la Plaza de Armas, coincidieron en que a pesar del flujo de visitantes, no hay ventas como hace un año.

Verónica Cardona, en la Plaza de Armas, supone que las ventas se cayeron porque la gente gastó en souvenirs patrios durante el mundial México-Estados Unidos-Canadá.

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En todos los puestos, según el acuerdo entre los oferentes, la bandera gigante que mide aproximadamente un metro con 12 centímetros cuesta 300 pesos y la más pequeña, que mide 5 centímetros cuesta 10 pesos. A diferencia de años anteriores, ahora se observa poca clientela y a pesar de algunos precios accesibles, hay suficiente venta, pero esperan que éstas se eleven durante la ceremonia del grito o en su caso a lo largo de este martes 15 de septiembre.

La venta incluye blusas a 120 pesos, "monedas" con pendones tricolores con precios que van de 30 a 100 pesos.

En el caso de los sombreros artesanales y revestidos de colores, del más grande al más chico cuestan de entre 80 y 120 pesos.

La oferta que tiene pocos clientes, incluye estandartes de la Virgen de Guadalupe a un precio de 70 pesos para el que quiera recordar a Miguel Hidalgo o hacer las veces del llamado padre de la patria.