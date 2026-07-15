No sólo se combate vandalismo: J. Villa

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, aseguró que las acciones de videovigilancia, los recorridos preventivos y la presencia de grupos especializados han permitido mantener resultados constantes en materia de seguridad en el primer cuadro de la ciudad, donde semanalmente se realizan entre seis y siete puestas a disposición del Ministerio Público.

El funcionario explicó que la estrategia de seguridad en el Centro Histórico no solo está enfocada en prevenir actos de vandalismo, sino también en responder de manera inmediata a los delitos que se cometen en flagrancia. Señaló que, gracias al monitoreo de las cámaras de videovigilancia, se han concretado diversas detenciones en los últimos meses.

Como ejemplo, recordó la captura de un presunto responsable del vandalismo a un vehículo sobre la calle Melchor Ocampo, ocurrida hace unas semanas, donde la intervención policial se realizó en cuestión de minutos tras el seguimiento efectuado desde el sistema de cámaras instalado en la zona.

Precisó Villa Gutiérrez que, en promedio, la SSPC realiza entre 50 y 60 puestas a disposición del Ministerio Público cada semana en toda la ciudad. De ese total, alrededor de seis o siete corresponden al cuadrante del Centro Histórico.

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