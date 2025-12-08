Nueva autopista recortará 3 horas el trayecto a la frontera

El Gobierno del Estado proyecta que la nueva autopista San Luis Potosí–Matehuala, financiada con inversión privada superior a 22 mil millones de pesos, se convierta en un corredor estratégico para reducir los tiempos de traslado hacia el norte del país. La obra incluirá una conexión directa con la carretera Interserrana de Nuevo León, lo que, de acuerdo con la autoridad, permitirá que el viaje hacia la frontera pueda realizarse en menos de cinco horas.

Actualmente, el trayecto hacia Nuevo Laredo requiere alrededor de ocho horas. La administración estatal sostiene que la infraestructura propuesta agilizará el movimiento de mercancías, pasajeros y connacionales que viajan con frecuencia hacia los cruces fronterizos. También prevé que la disminución de tiempos contribuya a fortalecer la actividad logística y genere beneficios económicos para el estado.

La nueva autopista funcionará como ruta alterna a la carretera 57, una vía que registra altos niveles de saturación y que en distintos tramos ha mostrado rezagos en capacidad y mantenimiento. Con el enlace a la Interserrana —obra en desarrollo por el gobierno de Nuevo León— se busca integrar un corredor interestatal que facilite el transporte de carga entre la región centro-norte y la frontera.

El gobierno potosino agregó que el proyecto se suma a otras obras carreteras impulsadas recientemente, como la autopista San Luis–Querétaro y las supercarreteras Moctezuma–Villa de Arista y Ahualulco–entronque Carretera a Zacatecas, con las que pretende consolidar un nuevo circuito de movilidad en el Altiplano.

Sin embargo, aún no se han detallado plazos específicos de construcción para toda la Autopista San Luis–Matehuala, ni se han dado a conocer estudios públicos sobre aforos, tiempos estimados de operación ni el calendario de integración con la Interserrana. El avance de esta última también será determinante para que la reducción en tiempos de viaje se concrete en la práctica.

Mientras se desarrollan ambas obras, la expectativa del gobierno estatal es que el proyecto permita modernizar la conexión de San Luis Potosí con la frontera norte y ofrecer una alternativa más rápida y segura al tráfico regional.