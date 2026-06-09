Nuevo crédito no afecta las finanzas municipales: edil

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, negó que la eventual contratación de un crédito de hasta 200 millones de pesos represente un riesgo o una afectación para las finanzas municipales.

Esto luego de que un análisis de los estados financieros del Ayuntamiento advirtieron que, de ejercerse el monto total autorizado, la deuda podría incrementarse en 37 por ciento y los compromisos de corto plazo en 66.4 por ciento.

Cuestionado sobre el impacto que tendría este financiamiento en la situación financiera del municipio, Galindo sostuvo que no existe ningún motivo de preocupación debido a que se trata de un crédito de corto plazo que deberá liquidarse antes de concluir la actual administración. "No hay ninguna afectación", afirmó al señalar que este tipo de instrumentos son "muy fáciles de pagar".

El edil contrastó este financiamiento con la deuda de largo plazo que arrastra el Ayuntamiento desde 2015 y que, dijo, ha sido heredada a las administraciones subsecuentes. En ese sentido, insistió en que el nuevo crédito no comprometerá la estabilidad financiera del municipio ni generará cargas para futuros gobiernos.

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-Galindo también destacó que las calificadoras financieras no han identificado riesgos derivados de esta operación y aseguró que el municipio mantiene una buena evaluación crediticia. Añadió que la administración ha logrado mejorar sus calificaciones en los últimos años y confió en que la recaudación municipal prevista para 2027 permitirá cumplir sin dificultades con este compromiso.

Respecto al monto que finalmente se contratará, el alcalde indicó que aún no está definido debido a que el proceso se encuentra en etapa de subasta entre instituciones bancarias. Informó que actualmente participan seis bancos y que se busca incorporar también a Banobras. Reiteró que los recursos se destinarán exclusivamente a obra pública, con el objetivo de garantizar liquidez para ejecutar y concluir en tiempo los proyectos de infraestructura que ha planteado el gobierno municipal.