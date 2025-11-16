Nuevo incendio forestal eleva superficie dañada

Con el más reciente incendio forestal en el municipio de Villa de Reyes, en lo que va del 2025, el estado de San Luis Potosí ha sumado un total de 113 siniestros que han consumido más de 13 mil hectáreas, de acuerdo con la información de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Según los datos del Monitor de Tarjeta Diaria de Incendios Forestales de la Conafor, el siniestro de Villa de Reyes mantiene una afectación preliminar de 95 hectáreas y un total de 24 combatientes, con un 90 % liquidado hasta este sábado.

De acuerdo con el Concentrado Nacional de Incendios Forestales de la Conafor esto implica un total de 113 incendios forestales, con una afectación de 16 mil 417 hectáreas a lo largo del 2025.

Asimismo, en el acumulado anual se ha registrado la participación de un total de 12 mil 966 combatientes, principalmente por parte de la Conafor, seguido del sector privado y social, federal, municipal y estatal.

De igual forma, las principales causas son las actividades agrícolas, quema de basureros, fumadores, causas naturales y las actividades pecuarias.

En los siniestros registrados en la entidad potosina se han registrado afectaciones a diversas áreas naturales protegidas, tales como la Sierra de San Miguelito, Real de Guadalcázar, Wirikuta, la Sierra Gorda, Sierra del Este, la de Enmedio y Sierra La Mojonera.