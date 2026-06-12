Nuevo reglamento de Tránsito regulará scooters

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El uso de monopatines eléctricos y otros vehículos de movilidad personal quedará formalmente regulado en el nuevo Reglamento de Tránsito Municipal que prepara el Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capitalina, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

El funcionario explicó que el documento ya contempla disposiciones específicas para este tipo de unidades, así como un capítulo especial enfocado en las personas con discapacidad. No obstante, precisó que antes de su publicación se llevarán a cabo mesas de consulta con este sector para incorporar sus observaciones y garantizar que la normativa atienda sus necesidades de movilidad.

Villa Gutiérrez detalló que dichos encuentros se realizarán hacia finales de junio y, una vez concluidos, el reglamento estaría listo para entrar en vigor. Agregó que la nueva normativa se alineará con la estrategia de "Zona 30" anunciada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, que busca reducir velocidades vehiculares en determinadas áreas de la ciudad para mejorar la seguridad vial.

En otro tema, el secretario se refirió al cristalazo registrado recientemente en una joyería ubicada sobre la avenida Venustiano Carranza. Informó que la corporación logró la detención de una persona presuntamente involucrada en el robo, además de recuperar parte de los objetos sustraídos, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

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El titular de la SSPC destacó que el detenido es reincidente, pues se trata de la segunda ocasión en que es asegurado por el mismo delito. Asimismo, señaló que la colaboración con comerciantes a través de los comités de seguridad permitió obtener material videográfico clave para fortalecer la carpeta de investigación y facilita la identificación del probable responsable.