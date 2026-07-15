logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Fotogalería

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Obra detenida en El Saucito no es decisión política: Contraloría

Por Samuel Moreno

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
A
Obra detenida en El Saucito no es decisión política: Contraloría
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Contraloría General del Estado, aseguró que las validaciones pendientes de proyectos de obra pública del Ayuntamiento de San Luis Potosí, responden únicamente al incumplimiento de requisitos legales y no a una decisión de carácter político, luego de que el municipio informara, que decenas de licitaciones, entre ellas la del paso a desnivel de El Saucito, permanecen detenidas.

      El titular de la dependencia, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, explicó que actualmente existen 16 validaciones pendientes correspondientes al Ayuntamiento de la capital, debido a que los expedientes presentan observaciones que deberán ser solventadas antes de recibir la autorización para continuar con los procesos de licitación.

      El funcionario precisó que la Contraloría revisa proyectos provenientes de los 59 municipios del estado y que cada validación se emite conforme a lo establecido en la legislación vigente. Afirmó que, cuando un expediente no cumple con los requisitos, se formula un requerimiento para que la autoridad promotora corrija las inconsistencias.

      Respecto al proyecto del paso a desnivel de El Saucito, Aguiñaga Muñiz aclaró que la revisión administrativa que realiza la Contraloría es independiente del proceso judicial que enfrenta la obra. Recordó que un juzgado federal concedió una suspensión provisional.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Obras, incluso las del Gobierno, deben contar con licencia municipal: Desarrollo Urbano
        Obras, incluso las del Gobierno, deben contar con licencia municipal: Desarrollo Urbano

        Obras, incluso las del Gobierno, deben contar con licencia municipal: Desarrollo Urbano

        SLP

        Pulso Online

        El Ayuntamiento de San Luis Potosí aseguró que toda construcción, pública o privada, debe tramitar una licencia municipal antes de iniciar trabajos.

        Baldío en Hogares Ferrocarrileros, un megatiradero
        Baldío en Hogares Ferrocarrileros, un megatiradero

        Baldío en Hogares Ferrocarrileros, un megatiradero

        SLP

        Flor Martínez

        Autoridades municipales retiraron 6 toneladas de residuos como muebles, madera, neumáticos y otros

        Proyectos capitalinos incumplen requisitos técnicos y legales: CGE
        Proyectos capitalinos incumplen requisitos técnicos y legales: CGE

        Proyectos capitalinos incumplen requisitos técnicos y legales: CGE

        SLP

        Samuel Moreno

        Sergio Arturo Aguiñaga señaló que el retraso no responde a cuestiones políticas

        Exigiremos a FGE que resuelva sobre caso Rich: Gallardo
        Exigiremos a FGE que resuelva sobre caso Rich: Gallardo

        Exigiremos a FGE que resuelva sobre caso Rich: Gallardo

        SLP

        Samuel Moreno

        Aseguró que su administración está del lado de las familias afectadas