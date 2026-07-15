Obra detenida en El Saucito no es decisión política: Contraloría

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Contraloría General del Estado, aseguró que las validaciones pendientes de proyectos de obra pública del Ayuntamiento de San Luis Potosí, responden únicamente al incumplimiento de requisitos legales y no a una decisión de carácter político, luego de que el municipio informara, que decenas de licitaciones, entre ellas la del paso a desnivel de El Saucito, permanecen detenidas.

El titular de la dependencia, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, explicó que actualmente existen 16 validaciones pendientes correspondientes al Ayuntamiento de la capital, debido a que los expedientes presentan observaciones que deberán ser solventadas antes de recibir la autorización para continuar con los procesos de licitación.

El funcionario precisó que la Contraloría revisa proyectos provenientes de los 59 municipios del estado y que cada validación se emite conforme a lo establecido en la legislación vigente. Afirmó que, cuando un expediente no cumple con los requisitos, se formula un requerimiento para que la autoridad promotora corrija las inconsistencias.

Respecto al proyecto del paso a desnivel de El Saucito, Aguiñaga Muñiz aclaró que la revisión administrativa que realiza la Contraloría es independiente del proceso judicial que enfrenta la obra. Recordó que un juzgado federal concedió una suspensión provisional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí