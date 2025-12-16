Ocho menores fueron adoptados en San Luis Potosí

Ocho niñas, niños y jóvenes fueron integrados a un entorno familiar a través de procesos de adopción realizados por el DIF Estatal, en coordinación con el Poder Judicial, informó el Gobierno del Estado.

De acuerdo con el comunicado oficial, en los últimos cuatro años se han agilizado los procedimientos administrativos y legales relacionados con la adopción, lo que permitió que el 15 de diciembre se concretara la incorporación de estos menores a nuevos hogares.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia señaló que la adopción es una alternativa para menores que no cuentan con un entorno familiar, y que los procesos se realizan bajo el criterio del interés superior de la niñez.

La directora general del DIF Estatal, Virginia Zúñiga Maldonado, indicó que el organismo continuará promoviendo adopciones responsables, en coordinación con las autoridades judiciales, como parte de las acciones institucionales en materia de protección de la infancia.

Las autoridades no precisaron cuántos procesos de adopción se encuentran actualmente en trámite ni el número total de menores en espera de ser integrados a una familia.