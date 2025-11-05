Ofrecen 700 mil pesos para reparar daño por caso Rich; familias lo califican de burla

La defensa de los tres detenidos luego del incidente en el antro Rich, que dejó un saldo de dos jóvenes muertos y 12 lesionados, pretende dejar en garantía de pago un inmueble de un valor de 700 mil pesos, lo que fue calificado por las familias de las víctimas como una falta de respeto y de congruencia.

Los abogados de las víctimas no aceptarán la propuesta, durante el desarrollo de la audiencia intermedia que deberá desarrollarse sin contratiempos.

En la presentación de la propuesta con la que pretenden que Francisco N., Nancy Aurora N. y Ulises N. evadan la sentencia condenatoria en otros términos, si ese fuera el sentido de la decisión del tribunal de juicio oral, los abogados propusieron un predio valuado en 700 mil pesos como garantía de reparación del daño para los 10 lesionados y los deudos de los dos jóvenes fallecidos.

Familias exigen justicia por tragedia del Rich.

La propuesta generó la inconformidad de las familias de las víctimas, quienes anunciaron estar listos para la audiencia intermedia, con independencia de otros litigios distintos, abiertos para el deslinde de responsabilidades de servidores públicos.

El resultado de esta etapa procesal deberá derivar en el citatorio para el desahogo de pruebas, la conformación del tribunal para el juicio oral, los alegatos de clausura y finalmente una sentencia, seguida de una nueva audiencia para la explicación del fallo.

