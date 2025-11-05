logo pulso
Seguridad

Hallan a un hombre asesinado a balazos

El cuerpo tenía impactos de bala cerca del Nuevo Libramiento Poniente.

Por Redacción

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Hallan a un hombre asesinado a balazos

El cuerpo de un hombre sin vida, con impactos de arma de fuego, fue encontrado la madrugada de este martes en un despoblado de la comunidad Guadalupe Victoria, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, cerca del Nuevo Libramiento Poniente.

El reporte del hallazgo se realizó alrededor de las cuatro de la mañana, cuando se informó a las autoridades que había un hombre muerto en un camino vecinal, a unos metros del libramiento.

Al lugar acudieron elementos de la Vicefiscalía Científica, quienes realizaron una inspección y localizaron diversos casquillos percutidos, lo que hace suponer que el ataque ocurrió en el mismo sitio.

Posteriormente se efectuó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Legista para practicarle la autopsia correspondiente y determinar la causa de muerte, aunque a simple vista presentaba heridas de bala.

Por su parte, agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias y, hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, por lo que también se trabaja en establecer su identidad.

