Ofrecerán capacitación a personas cuidadoras

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Personas que cuidan a familiares enfermos, adultos mayores o con alguna condición que requiere asistencia podrán acceder a capacitación y acompañamiento mediante la Escuela del Cuidado, iniciativa impulsada desde el Ayuntamiento de San Luis Potosí para atender las necesidades de quienes realizan estas labores sin contar con formación profesional.

La regidora de Movimiento Ciudadano, Adriana Urbina Aguilar, explicó que este espacio busca brindar herramientas para realizar las tareas de cuidado de manera más segura y reducir parte de las dificultades y el estrés que implica atender cotidianamente a otra persona. La escuela forma parte de la Casa Naranja del Cuidado, inaugurada el pasado 11 de julio.

Entre los primeros temas de capacitación se encuentran la administración de medicamentos y la polifarmacia, así como cuidados básicos de los pies en personas adultas mayores o con diabetes. La intención es que quienes tienen a su cargo estas tareas conozcan procedimientos básicos que permitan mejorar la atención y, al mismo tiempo, fortalecer su propio autocuidado.

El proyecto también contempla talleres, cursos, redes de apoyo emocional, orientación psicológica, asesoría legal y actividades enfocadas al emprendimiento y autoempleo, con el objetivo de que las personas cuidadoras puedan desarrollar nuevas habilidades y contar con alternativas de apoyo ante las dificultades que enfrentan.

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