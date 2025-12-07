Operarían antros hasta más tarde

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, adelantó que el Ayuntamiento analiza permitir una ampliación temporal de horarios en centros nocturnos, bares y restaurantes durante la temporada decembrina, con el fin de atender el incremento de visitantes y su dinámica de esparcimiento.

Galindo explicó que la actividad nocturna forma parte del operativo integral que se mantiene en coordinación entre Protección Civil, Comercio Municipal y Ecología, áreas encargadas de vigilar la seguridad, el cumplimiento de normas y las condiciones de operación, incluido el control del ruido en zonas habitacionales.

Cuestionado sobre si la extensión de horario sería únicamente para el 31 de diciembre, el alcalde descartó esta posibilidad. Señaló que la Dirección de Comercio estudia una ampliación que abarque toda la temporada, debido a que muchos visitantes apenas comienzan sus actividades nocturnas alrededor de las 11 de la noche.

“Si no se amplían los horarios, el turismo que llega y quiere disfrutar la noche encuentra los lugares ya cerrando”, explicó. Por ello, Comercio Municipal dará a conocer los nuevos horarios en los próximos días.

En relación con el anuncio del Gobierno del Estado sobre la suspensión temporal de inspectores de Gobernación en esta temporada, Galindo afirmó que existe una buena coordinación con la administración estatal y que el tema fue revisado directamente con el gobernador.