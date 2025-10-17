No hay causa única de violencia en los antros

Los recientes hechos de violencia registrados en bares y antros en la capital de San Luis Potosí no tienen un mismo origen, por lo que cada incidente se analiza de manera individual; señaló el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

En ese sentido, citó como ejemplo el caso de Terraza Condesa donde se derivó inicialmente de una riña que escaló a un hecho de violencia mayor, mientras que en el incidente ocurrido en Jacarandas se trató de un ataque directo contra una persona.

Cada caso se encuentra bajo investigación y forma parte del seguimiento que realiza la Mesa de la Construcción de la Paz, donde autoridades municipales y estatales coordinan acciones preventivas y de atención.

El secretario destacó que, como parte de las medidas preventivas, la Secretaría trabaja en conjunto con la Fiscalía General del Estado, compartiendo información de los eventos y apoyando en los procesos de investigación y posibles órdenes de aprehensión.

Asimismo, se ha reforzado la supervisión de establecimientos nocturnos mediante la Dirección de Comercio y la Dirección de Protección Civil, verificando que los locales cumplan con los lineamientos de seguridad. Incluso, se han realizado clausuras de negocios que no cumplen con los protocolos establecidos, en coordinación con el Gobierno del Estado.

Villa Gutiérrez señaló que, mediante el programa Escudo Urbano, se incrementa la vigilancia durante los fines de semana en la noche y madrugada, asegurando el cierre oportuno de los locales y la implementación de protocolos de revisión de personas y objetos al ingresar. Estas acciones se suman a los esfuerzos solicitados por el alcalde para que los propios dueños de bares y restaurantes refuercen sus medidas de seguridad internas.