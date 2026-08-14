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Desestima CHE Evaluaciones del Radar del Agua

Advierten sesgo partidista en opiniones sobre Interapas

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Desestima CHE Evaluaciones del Radar del Agua
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      El Radar del Agua no puede tomarse como un diagnóstico integral de la crisis hídrica de San Luis Potosí, advirtió Jonathan Abraham Quintero García, presidente del Consejo Hídrico Estatal (CHE) e investigador de El Colegio de San Luis.

      Radar del Agua y su análisis en contexto político

      Antes de asumir sus resultados, dijo en entrevista, deben revisarse su metodología, fuentes, indicadores, ponderaciones y representatividad, particularmente porque el análisis ocurre en medio de una disputa político-electoral entre los gobiernos estatal y municipales.

      El Radar es un observatorio técnico-ciudadano impulsado y presentado por el diputado del PVEM Luis Fernando Gámez Macías, con participación de especialistas. Frente a este ejercicio, Quintero García planteó que evaluar el desempeño de Interapas muestra solo una parte del problema, pues las causas de fondo trascienden al organismo operador y han sido documentadas desde hace años por instituciones académicas y especialistas.

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      Causas estructurales de la crisis hídrica en San Luis Potosí

      Entre ellas mencionó la sobreexplotación de acuíferos, el deterioro de zonas de recarga, las pérdidas en redes, la desigualdad en el acceso, la contaminación y el crecimiento urbano sobre áreas estratégicas, además de deficiencias en planeación, regulación, vigilancia y gobernanza. También señaló la concentración y el acaparamiento del agua, las transmisiones de derechos, los cambios o posibles desviaciones de usos autorizados y la existencia de mercados irregulares que deben investigarse y fiscalizarse.

      Aunque Quintero García reconoció que las fallas de Interapas deben corregirse, rechazó que estas justifiquen desaparecer el organismo, como propone el Gobierno del Estado.

      Advirtió que dividir el servicio entre municipios fragmentaría aún más la gestión y representaría un retroceso frente al enfoque de cuenca planteado en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, ya que acuíferos, cuencas e infraestructura conforman un sistema que rebasa las fronteras municipales. "Una mala gestión centralizada no se arregla dividiéndola ni partidizándola electoralmente", sostuvo.

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