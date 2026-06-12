Pide Bautista sacar motos de carreteras federales
El diputado federal busca modificar Reglamento de Tránsito
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La circulación de motocicletas en autopistas federales de alta velocidad podría quedar prohibida en México. Un exhorto presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión busca que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) modifique el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal para impedir el tránsito de motocicletas, motonetas y vehículos motorizados de dos o tres ruedas en carreteras de acceso controlado.
Propuesta del diputado Óscar Bautista para restringir motos en autopistas
La propuesta fue presentada por el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Óscar Bautista Villegas, quien plantea incorporar esta restricción al Artículo 58 del reglamento federal. Actualmente, dicho apartado ya prohíbe la circulación de peatones, bicicletas, triciclos, trimotos y cuatrimotos en este tipo de vías.
El planteamiento surge en medio del aumento de accidentes relacionados con motocicletas registrado en los últimos años. De acuerdo con datos citados en el exhorto, los siniestros en los que se ven involucrados estos vehículos crecieron cerca de 69 por ciento desde 2019, mientras que las muertes asociadas aumentaron 52.3 por ciento entre 2018 y 2023, periodo en el que se contabilizaron 2 mil 878 fallecimientos.
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Impacto y argumentos para la prohibición de motos en autopistas
En el documento, el legislador potosino sostiene que las motocicletas representan una condición de mayor vulnerabilidad en infraestructura diseñada para velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora y señala que los accidentes registrados en autopistas no sólo afectan a quienes las conducen, sino también a otros usuarios de las vías debido a cierres de carriles, congestionamientos y percances secundarios derivados de estos hechos.
El exhorto fue turnado a la Tercera Comisión de Trabajo de Asuntos Económicos de la Comisión Permanente para su análisis.
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