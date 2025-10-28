PAN exige sanciones contra regidor por agresión a policías

Tras la difusión de un video en redes sociales en el que el regidor Ernesto Niño Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aparece en aparente estado de ebriedad insultando y gritando a policías municipales, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Guajardo Barrera, hizo un llamado a que se respeten los procedimientos legales y administrativos para todos los funcionarios públicos.

En las imágenes, captadas por vecinos desde la vía pública, se observa al regidor fuera de su camioneta discutiendo con los elementos que le recordaron que debía cumplir con la ley, luego de que intentara cruzar por una calle cerrada al tránsito. Niño Sánchez respondió con insultos y una actitud prepotente, mientras los vecinos documentaban la escena.

Al respecto, Guajardo Barrera enfatizó que "cualquier persona, sea funcionaria o no, tiene que recibir el mismo trato conforme a derecho. Nuestro código penal aplica para todos los funcionarios, inclusive nosotros como diputados no tenemos el fuero donde en su momento no se pudiera aplicar alguna acción penal".

El legislador panista subrayó que los procedimientos de responsabilidad, ya sean de carácter administrativo o penal, "aplican para todos los funcionarios, ya sean de elección popular o de designación, incluyendo a los alcaldes".

Con esta postura, el diputado del PAN busca que las autoridades correspondientes actúen con apego a la ley y eviten impunidad, luego del incidente que ha generado polémica entre ciudadanos y usuarios de redes sociales.