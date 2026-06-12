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PAN rechaza cambios legales ambiguos: RGB

Por Ana Paula Vázquez

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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PAN rechaza cambios legales ambiguos: RGB
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      El PAN rechazará reformas en materia de violencia digital e inteligencia artificial que contemplen mecanismos punitivos, en medio de las discusiones legislativas para ampliar este tipo de conductas en diversas leyes estatales y de las advertencias sobre posibles riesgos a la libertad de expresión.

      El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, afirmó que su partido está a favor de regular el uso de nuevas tecnologías, pero sostuvo que cualquier propuesta deberá evitar sanciones que puedan derivar en restricciones a la libertad de expresión.

      La definición de violencia digital se encuentra actualmente en el centro del debate legislativo tras la iniciativa presentada por el diputado del PVEM, Arturo Lara Rocha, para incorporarla a la Ley de Personas Adultas Mayores. La propuesta contempla como conductas sancionables aquellas realizadas mediante plataformas digitales, redes sociales, aplicaciones y otros medios electrónicos que afecten la dignidad, integridad, patrimonio, privacidad, seguridad o derechos de las personas adultas mayores. Sobre esa iniciativa, el abogado Jorge Chessal Palau advirtió que la redacción incluye conceptos amplios que podrían generar problemas de interpretación. 

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