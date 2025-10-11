logo pulso
Pareja igualitaria logra registrar a su hijo

Por primera vez y sin recurrir a un amparo en Soledad

Por Flor Martínez

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Pareja igualitaria logra registrar a su hijo

Por primera vez, en la Oficialía Primera del Registro Civil de Soledad de Graciano Sánchez, una pareja del mismo sexo realizó el trámite de registro de nacimiento de su hijo sin necesidad de recurrir a un amparo.

Se trata de Ingrid Altamirano y Lizbeth Contreras, madres del pequeño Máximo Alessandro, quienes expresaron su alegría y agradecimiento por la apertura y atención recibida en esta dependencia municipal.

“Estamos muy contentas. Era una duda que teníamos porque otras parejas que conocemos tuvieron problemas el año pasado para registrar a sus bebés. Pero este es un gran avance del Registro Civil, de la mano con los derechos humanos y el Gobierno Estatal, que nos abren las puertas a toda la comunidad para ejercer este tipo de trámites”, comentó Ingrid Altamirano.

Las madres destacaron que el trámite se realizó como cualquier otro registro, sin contratiempos y presentando únicamente la documentación requerida como cualquier otra pareja heterosexual.

Exhortaron a más parejas igualitarias a acudir a ésta u otras oficialías del municipio, donde aseguraron se respetan y garantizan sus derechos.

Por su parte, Lizbeth Contreras. agradeció las facilidades brindadas, señalando que contar con la documentación completa permitirá que su hijo no enfrente dificultades legales en el futuro.

La titular de la Oficialía Primera del Registro Civil, Juana María Morquecho, subrayó que Soledad de Graciano Sánchez, se ha convertido en punta de lanza en diversos temas de inclusión, entre ellos el registro de menores hijos de parejas del mismo sexo.

