Partidos adeudan más de 30 mdp por multas: Ceepac

Al corte del 30 de julio, tres partidos políticos en San Luis Potosí mantienen multas pendientes derivadas de acuerdos del Instituto Nacional Electoral ( INE ), informó Juan Manuel Ramírez García , consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ( CEEPAC ).

Los partidos con adeudos son: Conciencia Popular , Morena y Nueva Alianza San Luis Potosí. Ramírez García explicó que el cobro de multas a Conciencia Popular está suspendido durante 2024, ya que el partido está en proceso de liquidación . Los recursos financieros de esta agrupación permanecerán retenidos hasta que concluya la liquidación y se determine la lista de deudores a quienes se les pagará lo que corresponde.

En cuanto a Morena y Nueva Alianza , éstos continúan cubriendo multas que se aplican por distintas sanciones establecidas en acuerdos del INE . Para garantizar el pago, el CEEPAC descuenta hasta un 25% de las prerrogativas mensuales que reciben estos partidos para gasto ordinario.

El mecanismo funciona así: Finanzas transfiere al CEEPAC el financiamiento público estatal mensual, y este órgano electoral distribuye los recursos a los partidos . Si un partido tiene multas firmes, el CEEPAC retiene hasta el 25% de sus prerrogativas para cubrir los adeudos .

Respecto a los montos pendientes , detalló que Nueva Alianza tiene un adeudo de 4 millones 642 mil 444.01 pesos , mientras que Morena debe 28 millones 891 mil 632.19 pesos .

Finalmente, Ramírez García indicó que esta información será actualizada el próximo mes , pues el INE ha notificado nuevos acuerdos en materia de fiscalización .