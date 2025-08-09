Partidos adeudan más de 30 mdp por multas: Ceepac
Conciencia Popular, Morena y Nueva Alianza son los partidos con montos pendientes, informó Juan Manuel Ramírez García
Al corte del 30 de julio, tres partidos políticos en San Luis Potosí mantienen multas pendientes derivadas de acuerdos del Instituto Nacional Electoral ( INE ), informó Juan Manuel Ramírez García, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ( CEEPAC ).
Los partidos con adeudos son: Conciencia Popular , Morena y Nueva Alianza San Luis Potosí. Ramírez García explicó que el cobro de multas a Conciencia Popular está suspendido durante 2024, ya que el partido está en proceso de liquidación . Los recursos financieros de esta agrupación permanecerán retenidos hasta que concluya la liquidación y se determine la lista de deudores a quienes se les pagará lo que corresponde.
En cuanto a Morena y Nueva Alianza , éstos continúan cubriendo multas que se aplican por distintas sanciones establecidas en acuerdos del INE . Para garantizar el pago, el CEEPAC descuenta hasta un 25% de las prerrogativas mensuales que reciben estos partidos para gasto ordinario.
El mecanismo funciona así: Finanzas transfiere al CEEPAC el financiamiento público estatal mensual, y este órgano electoral distribuye los recursos a los partidos . Si un partido tiene multas firmes, el CEEPAC retiene hasta el 25% de sus prerrogativas para cubrir los adeudos .
Respecto a los montos pendientes , detalló que Nueva Alianza tiene un adeudo de 4 millones 642 mil 444.01 pesos , mientras que Morena debe 28 millones 891 mil 632.19 pesos .
Finalmente, Ramírez García indicó que esta información será actualizada el próximo mes, pues el INE ha notificado nuevos acuerdos en materia de fiscalización .
La unidad de prerrogativas del CEEPAC hará una actualización para la comisión correspondiente con la expectativa de contar con datos actualizados para agosto.
