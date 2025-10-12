Partidos políticos se repartirán más de 174 millones en 2026

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) aprobó un presupuesto de 174 millones 215 mil 596.28 pesos para el financiamiento público de los partidos políticos durante el ejercicio 2026.

El monto se distribuirá en cuatro rubros: 165.8 millones para actividades ordinarias, 4.9 millones para actividades específicas, 3.3 millones para franquicias postales y telegráficas, y 113 mil pesos como financiamiento adicional a partidos locales en proceso electoral.

De acuerdo con el CEEPAC, el 30 % de los recursos se repartirá de forma equitativa entre los partidos con registro, mientras que el 70 % restante se asignará conforme al porcentaje de votos obtenido por cada instituto político en la elección de diputaciones más reciente.

El organismo también propuso una ampliación presupuestal de 57 millones 36 mil 104.38 pesos para cubrir pasivos contingentes y un adeudo con el INE, derivado del convenio de colaboración firmado para las elecciones extraordinarias del Poder Judicial.

De esa cantidad, 40.6 millones serían para atender posibles pasivos laborales ante la eventual desaparición de los organismos públicos locales electorales, mientras que 16.4 millones se destinarían a liquidar compromisos con el INEno cubiertos en 2025 por falta de presupuesto.

El delegado del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, señaló que esperan que el tema se resuelva pronto, ya que se trata de un recurso que el instituto ya había aportado para la organización de la elección judicial y que aún no ha sido reembolsado.